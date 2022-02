Krieg in der Ukraine : EU kündigt Luftraumsperre für alle russischen Flugzeuge an

Der Ukraine-Krieg hat deutliche Auswirkungen auf den Luftverkehr: Nachdem einzelne Staaten russische Maschinen bereits ausgesperrt hatten, zieht nun die EU nach. Reisende müssen mehr Zeit einplanen.

Der Luftraum über den EU-Staaten soll für russische Flugzeuge komplett geschlossen werden. „Wir schlagen ein Verbot für alle in russischem Besitz befindlichen, in Russland registrierten oder von Russland kontrollierten Flugzeuge vor“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag. Der Luftraum werde für jedes russische Flugzeug gespe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.