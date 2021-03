Mit 94 Jahren : Erfinder der Musikkassette: Lou Ottens gestorben

Klein, kompakt, perfekt: die Musikkassette. Seine Erfindung hat die Musikwelt revolutioniert. Jetzt ist Lou Ottens mit 94 Jahren gestorben.

Duizel | Der niederländische Ingenieur und Erfinder der Musikkassette (MC), Lou Ottens, ist tot. Er starb nach Berichten niederländischer Medien im Alter von 94 Jahren an seinem Wohnort Duizel im Südosten des Landes. Der Konzern Philips bestätigte Ottens' Tod am Donnerstag in Amsterdam der Deutschen Presse-Agentur. Ottens hatte für den Elektronikkonzern 196...

