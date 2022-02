Model : Emily Ratajkowski über die Macht von Frauen

Im Alter von 21 wurde Emily Ratajkowski bekannt - mit einem Auftritt in einem skandalträchtigen Musikvideo. Die Vermarktung ihrer Sexualität sah sie als Akt der Selbstermächtigung. Inzwischen sieht sie das anders.

Als junges Mädchen betete Emily Ratajkowski um Attraktivität. „Ich will die Schönste sein“, wiederholte sie immer und immer wieder. Die US-Amerikanerin modelt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr. In ihrem Buch „My Body“, das nun auf Deutsch erschienen ist, teilt die 30-Jährige in Form von mehreren Essays zutiefst persönliche Geschichten und Gedanken aus...

