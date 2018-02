Dauerfrost : Eisige Temperaturen und Sonne am Wochenende

Das kommende Wochenende verspricht vor allem Eines: eisige Temperaturen. Die Höchstwerte liegen am Freitag im Süden und Osten zwischen minus zwei und plus zwei Grad, sonst zwischen null und vier Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

von dpa

22. Februar 2018, 15:10 Uhr

In der Nacht zum Samstag liegen die Tiefstwerte bei minus zehn Grad, im Mittelgebirge kann es strengen Frost geben.

Am Samstag verdichtet sich laut DWD die Bewölkung von Nordosten her, sonst soll es sonnig und, abgesehen von einzelnen Schneeschauern an den Küsten, überall trocken bleiben. In der Nacht zum Sonntag fällt etwas Schnee und es kann glatt werden. Die Tiefstwerte sinken auf minus drei bis minus 14 Grad.

Am Sonntag strömt bei mäßigem, im Bergland teils auch stark böigem, Nordostwind kalte Festlandluft ins Land, so dass in der Osthälfte bei Höchstwerten zwischen null und minus sechs Grad Dauerfrost herrscht. Im Westen steigen die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen wieder auf minus zwei bis plus zwei Grad an. In der Nacht zum Montag rechnen die Meteorologen im Süden und in der Mitte des Landes mit Tiefstwerten zwischen minus neun und minus 15 Grad und strengem Frost.

Ungewöhnlich ist dieser späte Frost laut DWD aber nicht. «Wir beobachten häufig Spätfrost bis in den März hinein», sagte der Meteorologe Sebastian Schappert. Bis zum meterologischem Frühlingsanfang am 1. März sei weiter mit eisigen Temperaturen zu rechnen.