Echo : „Echo-Aus war klug durchdacht“

Die Abschaffung war folgerichtig, sagt Musikproduzent Ralph Siegel . Einen neuen Musikpreis zu etablieren, werde nicht so schnell gehen

von svz.de

26. April 2018, 20:45 Uhr

Der Echo-Musikpreis ist Geschichte. Für den Musikproduzenten Ralph Siegel (72) ist das nach der Debatte um die Auszeichnung der umstrittenen Musiker Kollegah und Farid Bang folgerichtig. Dass die Preisvergabe an das Rapperduo einen Skandal erzeugen würde, war nach Ansicht des Echo-Lebenswerk-Preisträgers vorhersehbar. Cordula Dieckmann sprach mit ihm.

Was sagen Sie zu der Entscheidung, den Echo-Preis abzuschaffen?

Siegel: Ich bin der Meinung, dass die Entscheidung klug durchdacht ist, denn der Echoskandal hat diesen Preis mit Sicherheit beschädigt.

Dies nicht nur in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, sondern es beträfe auch die neuen oder zukünftigen Preisträger einer Leuchtturm-Ehrung des Bundesverbandes der Musikindustrie. Außerdem fand ich die öffentliche Entschuldigung des Verbandsvorsitzenden sehr angenehm und gut.

Was sagen Sie zur Debatte um Farid Bang und Kollegah?

Mehr als unglücklich gelaufen, denn man hätte vorausahnen können, dass die Verleihung an diese Herren, mit ihren antisemitischen und unfassbaren Texten, nicht ohne Folgen bleiben wird. Meinungsfreiheit ja, aber eine Zensur aus wichtigen moralischen oder politischen Gründen sollte auch bei einer öffentlichen Ehrung stattfinden. Die Echos zurückzugeben, fand ich übrigens fragwürdig, denn eigentlich hatte dieser Missgriff der Verantwortlichen mit den Ehrungen der alten Echo-Preisträger nur bedingt zu tun. Das Zeichen von Daniel Barenboim ist mehr als nachzuvollziehen, hätte aber genügt!

Welche Bedeutung hatte der Echo für die Musikbranche, vor allem die Musiker?

Jede öffentliche Auszeichnung tut einem Künstler mehr als gut, besonders wenn sie in Deutschland stattfindet. Was der Grammy Award in den USA ist, war der Echo in „good old germany“, und so kamen auch die Künstler gerne aus aller Welt, um die Ehrung in Empfang zu nehmen. Wir begrüßen natürlich alle, dass nun eine neue Form der Ehrung in der deutschen Musikindustrie etabliert werden soll, aber es wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen, den Nachfolger-Preis zu etablieren!