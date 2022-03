Klimaschutz : „Earth Hour“: Wahrzeichen weltweit im Dunkeln

Die Welt knipst das Licht aus - und setzt so wie jedes Jahr ein Zeichen für den Klimaschutz. Symbolik und Motto der „Earth Hour“ 2022 rücken auch den Frieden in den Fokus.

Licht aus für den Klimaschutz: Im Rahmen der „Earth Hour“ (Stunde der Erde) haben Menschen, Städte und Monumente rund um den Globus am Samstag ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz gesetzt. Die weltumspannende Aktion der Umweltorganisation WWF stand in diesem Jahr auch im Zeichen des Wunsches nach Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt. Um je...

