Umweltschutz : „Earth Hour“ in Berlin - Licht aus am Brandenburger Tor

Zeichen setzen für den Schutz des Planeten: Menschen überall auf der Erde knipsen heute zu einer bestimmten Uhrzeit das Licht aus. Auch in Berlin.

Wellington | Das Brandenburger Tor in Berlin war am Samstagabend als Zeichen für den Klimaschutz eine Weile in Dunkelheit gehüllt. Um 20.30 Uhr wurde die Beleuchtung während der internationalen „Earth Hour“ (Stunde der Erde) ausgeschaltet. Damit sollte ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz gesetzt werden. Laut Umweltorganisation WWF wurden zuvor auf vier ...

