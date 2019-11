Video zur Weihnachtswerbung : E.T. kehrt zurück – und trifft den erwachsenen Elliott

E.T. ist wieder da. Pünktlich zum Weihnachtsfest kehrt er zu Elliott zurück – der inzwischen selbst Familienvater ist.

von Daniel Benedict

29. November 2019, 08:36 Uhr

Steven Spielbergs Außerirdischer E.T. ist auf die Erde zurückgekehrt. In einem gut vier Minuten langen Werbespot des Telekommunikationsunternehmens Xfinity reist er zurück zu seinem Freund Elliott und lernt dessen Familie kennen. In Deutschland wirbt eine kürzere Fassung für das Angebot von Sky; der Pay-TV-Sender ist wie Xfinity eine Comcast-Tochter. Spielbergs "E.T. – Der Außerirdische " wurde 1982 zu einem der größten Erfolge der Filmgeschichte.

Berlin | Wovon handelt der E.T.-Werbespot?

Das Zusammentreffen von E.T. mit Elliott – gespielt wird der noch einmal vom einstigen Kinderdarsteller Henry Thomas – ist ein berührender Moment. Auch wenn Elliotts Kinder keinen Sinn dafür haben. Statt die Begegnung der dritten Art gebührend zu bestaunen, ziehen sie den Außerirdischen ins Kinderzimmer, um mit digitalen Endgeräten und dem Katalog ihres Streamingdienstes zu prahlen. Sind die digital Natives wirklich so schlimm? In der deutschen Version muss E.T. sich im Familienkreis sogar noch "Sissi" angucken. (Lesen Sie hier, welchen Film-Mythos der Elliott-Darsteller gerade im Kino auferstehen lässt.)

Weiter unten können Sie sich die deutsche und die US-Version der E.T.-Rückkehr ansehen.

