Avantgarde-Komponist : Düsterer Minimalist - Philip Glass wird 85

Wer sich Philip Glass auf die Ohren tut, versinkt in seiner Musik wie in einer einsamen New Yorker Winternacht. Doch auch einer der größten Komponisten der Gegenwart musste auf seinen Durchbruch warten.

Unzählige Nächte saß Philip Glass in den 70er Jahren in einem der berühmten gelben New Yorker Taxis und fuhr seine Gäste durch die Metropole, bevor er zu Hause bis zum Morgengrauen Musik schrieb. Seine Karriere wurde zu einer typisch amerikanischen Aufsteigergeschichte, denn heute ist Glass einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart - und wird c...

