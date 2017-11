Motiv unklar : Drei Tote bei Schießerei in US-Einkaufszentrum

vergrößern 1 von 3 Foto: John Leyba 1 von 3





von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 06:44 Uhr

Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum in Thornton im US-Staat Colorado hat es nach Angaben der Polizei drei Tote gegeben.

Zwei Opfer starben am Unfallort, eine schwer verletzte Frau starb im Krankenhaus, teilte die Behörde am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Es sei kein «aktiver» Schütze mehr am Tatort, hieß es weiter. Nähere Angaben zu einem Täter oder einem Motiv gab es zunächst nicht.