Kultur : Drei neue Direktoren bei der Klassik Stiftung Weimar

Die Wirkung von Sprache steht in diesem Jahr thematisch im Mittelpunkt. Mit einem neu aufgestellten Trio an der Spitze will sich die Klassik Stiftung weiter neu ausrichten.

Die Klassik Stiftung Weimar hat sich in mehreren Positionen an der Führungsspitze neu aufgestellt. Mit Annette Ludwig (Direktorin Museen), Friederike von Rosenberg (Direktion Schlösser, Gärten und Bauten) und dem neuen Direktor Dirk Wintergrün (Direktion Digitale Transformation) gab es drei Wechsel bei der zweitgrößten Kultureinrichtung Deutschlands. ...

