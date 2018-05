Schadstoffe : Drecksluft tötet sieben Millionen Menschen pro Jahr

Wachstum und noch mehr Wachstum lautet unser wirtschaftliches Mantra. So steigt der Energieverbrauch trotz aller verbesserten Effizienz. Und auch die Luft wird nicht besser. Gut – 90 Prozent aller Todesfälle durch Schmutzluft sind in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verzeichnen, also zu weit weg für echte Empathie. Doch in vielen Ländern Asiens und Afrikas ist Umweltschutz einfach deshalb kein Thema, weil viele Menschen dort vor allem mit Existenzfragen konfrontiert sind. Von ihnen ein geschärftes Umweltbewusstsein zu erwarten wäre wohlfeil. Deshalb müssen wohlhabende Länder den Auftrag nach verbesserter Nachhaltigkeit ernst nehmen und mit Verve vorangehen. Jeder Einzelne sollte deshalb bei sich anfangen und sich zum Beispiel fragen: Muss es Wasser in Plastikflaschen sein? Kann ich das Auto öfter mal stehen lassen? Sich über einen Weg vom Benziner und Diesel hin zu emissionsarmer Mobilität Gedanken zu machen ist so gesehen ein Luxusproblem.