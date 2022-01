Realverfilmung : Disney reagiert auf Dinklages Kritik an „Snow White”-Remake

Der kleinwüchsige US-Schauspieler Peter Dinklage warf den Machern der Schneewittchen-Realverfilmung Scheinheiligkeit vor. Disney versichert nun, sie wollten keine negativen Klischees bestärken.

Die Walt Disney Studios haben auf scharfe Kritik des kleinwüchsigen US-Schauspielers Peter Dinklage (52) an einem Schneewittchen-Remake reagiert. Der 1,35 Meter große „Game of Thrones”-Star hatte im Podcast „WTF with Marc Maron” dem geplanten „Snow White”-Projekt Scheinheiligkeit vorgeworfen. Das Studio habe stolz herausgestellt, eine Latina-Schauspiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.