«Rock Believer» : Die Scorpions lassen es auf neuem Album krachen

In den Anfängen waren die Rolling Stones und The Who Vorbilder für Rudolf Schenker und Klaus Meine. Die beiden Hannoveraner formten die Scorpions zu einer der bekanntesten Hardrock-Bands weltweit.

Fünfzig Jahre nach ihrem Debütalbum „Lonesome Crow“ kehren die Scorpions aus Hannover zu ihren Ursprüngen zurück und besinnen sich auf ihre Stärken. „Rock Believer“ heißt das neue Werk der Hardrock-Band, die in den 1970er Jahren von Hannover aus einen Siegeszug um die Welt angetreten hat. „Wir haben so oft gehört: "Rock ist tot". Aber das Gegenteil i...

