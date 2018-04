Berlin : Die Hauptstadt der Raser

Erst rasen, dann vor der Polizei flüchten: Am Karsamstag fand in Berlin erneut ein illegales Autorennen statt.

von Peter Gärtner

02. April 2018, 20:45 Uhr

Der Fluchtweg führte durch die halbe Stadt. Ein 37-jähriger Mann, der sich an einem illegalen Autorennen am Abend des Ostersamstags beteiligte, wurde dabei von Zivilfahndern beobachtet. Als er seine Verfolger bemerkte, kam er zunächst den Anhalte-Signalen der Polizisten nach, gab dann aber plötzlich Gas.

Der ertappte Raser überfuhr laut Polizeibericht bei seiner Flucht mehrere rote Ampeln, missachtete Verkehrszeichen, gefährdete andere Verkehrsteilnehmer und schaltete sogar das Licht aus, um den Verfolgern zu entkommen. Er rammte erst einen Einsatzwagen der Polizei und kollidierte wenig später mit einem Fahrzeug einer weiteren Zivilstreife. Dabei verletzte sich eine Polizistin, die ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.

Am äußersten westlichen Stadtrand konnte der Mann dann vorläufig festgenommen werden. Sein Auto wurde beschlagnahmt, der andere Raser konnte unerkannt entkommen. Zwar hatte der Bundestag erst im letzten Herbst das Strafgesetzbuch so verändert, dass illegale Autorennen auch ohne Unfall nicht mehr nur Ordnungswidrigkeiten sind. Doch in Berlin mit seinen kilometerlangen mehrspurigen Hauptstraßen und verzweigten Stadtautobahnen zeigt diese Verschärfung bislang kaum Wirkung.

Der „Tagesspiegel“ berichtet von bereits 60 Verfahren gegen Raser seit Mitte Oktober 2017. In den Polizeidepots stehen inzwischen mehr als zwei Dutzend Nobelkarossen, mit oft mehreren Hundert PS unter der Motorhaube – etliche davon demoliert. Je wüster die Täter gefahren sind, desto größer sind die Chancen, dass Gerichte ihnen die Raserei auch nachweisen können. Denn die meisten Fahrzeuge der jüngeren Generation sind mit einem Gerät ausgestattet, das ähnlich einer „Blackbox“ im Flugzeug funktioniert. Das „Event Data Recording“ (EDR) wird bei einem Aufprall parallel zum Airbag ausgelöst und zeichnet die plötzliche Veränderung von Motordrehzahl und Geschwindigkeit auf. Die Daten werden verschlüsselt gespeichert. Mit dem EDR können nicht nur Unfälle rekonstruiert werden, sondern kann – wie im Fall der Ku’damm-Raser – auch gerichtsfest dokumentiert werden, dass die Geschwindigkeit unmittelbar vor dem tödlichen Unfall tatsächlich 170 Stundenkilometer betragen hat und dass die Fahrer bis zum letzten Moment auf das Gaspedal drückten.

Vor gut zwei Jahren, in der Nacht zum 1. Februar 2016, hatten sich Hamdi. H. und Marvin N. zu einem „Stechen“ durch die Westberliner City verabredet. So nennt die Raser-Szene illegale Autorennen. Dabei wurde auf der Tauentzienstraße ein von rechts kommender und bei grüner Ampel fahrender 69-jähriger Mann getötet. Gerade dieser Fall hatte dazu geführt, dass illegale Autorennen, auch Solo-Raserei, als Straftat eingestuft wurden. Rasen ist wie eine Sucht, hatte ein Gutachter in dem Verfahren gegen die Ku’damm-Raser erläutert. Und einem Abhängigen ist es egal, was anderen passiert. Er fühlt sich in seinem hochmotorisierten Wagen unangreifbar und glaubt, er habe alles im Griff. Anders als der über Ostern gestellte Täter sind die meisten in den letzten Monaten von der Polizei erwischten Raser zwischen 20 und 30 Jahre jung.