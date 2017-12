Wenn User in Rage geraten : Die größten Shitstorms des Jahres 2017

vergrößern 1 von 3 1 von 3





erstellt am 25.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Auf Facebook und Twitter erhitzen sich die Gemüter leicht: So können sich schon wegen vermeintlicher Kleinigkeiten regelrechte Shitstorms zusammenbrauen – ein Albtraum für Promis, Politiker,Unternehmen und alle andere, die im Netz unterwegs sind. Seit 2013 gibt es das Wort Shitstorm" sogar im Duden: als "Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht".

Auch in diesem Jahr zogen viele Promis und Firmen den Unmut der User auf sich. Wir haben einige Beispiele für Sie zusammengesammelt. Das Beruhigende: Jeder Shitstorm hat sich recht schnell wieder gelegt.

Der Gesangsausflug von Beauty-Bloggerin Bibi

Sicher ist Ihnen - oder zumindest Ihren Kindern Bianca "Bibi" Heinicke ein Begriff. An der jungen blonden Youtuberin scheiden sich regelmäßig die Geister - entweder man liebt sie oder man hasst sie. Besonders deutlich wurde das 2017, als die Beauty-Bloggerin sich in Sachen Musik versuchte und ihren ersten eigenen Song herausbrachte. "How it is (wap bap...)" brachte der 24-Jährigen Unmengen an kritischen Kommentaren und mittlerweile mehr als 2,6 Millionen negative Bewertungen auf Youtube ein. Sie selbst nahm es gelassen ("Jeder kann das Video oder den Song bewerten, wie er möchte") und konzentriert sich seitdem wieder auf ihr Kerngeschäft.

Peter Tauber (CDU) brüskiert Minijobber

Im Wahlkampf liegen die Nerven blank und manchem Politiker das Herz wohl etwas zu sehr auf der Zunge. Diesen Eindruck vermittelte zumindest CDU-Generalsekretär Peter Tauber, als er sich mitten im Wahlkampf auf Twitter im Ton vergriff. Einem User antwortete er: "Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs" - und übersah dabei, dass viele Menschen anders gar nicht über die Runden kommen. Viele User fühlten sich persönlich beleidigt und in ihren Sorgen von der Politik nicht ernstgenommen. Nach einigen misslungenen Erklärungsversuchen für seinen verbalen Ausfall ruterte Tauber schließlich unter dem öffentlichen Druck zurück und entschuldigte sich. Die Frage die jedoch bleib war: Was ist etwas "Ordentliches"?

Felix Baumgartners Sexismus-Fehltritt

2012 wurde Felix Baumgartner mit seinem Sprung aus der Atmosphäre zurück auf die Erde fast schon als Held gefeiert. Doch seitdem fiel der Österreicher in der Öffentlichkeit eher mit wenig ruhmreichen Äußerungen auf (wir erinnern uns an rechtspopulistische Aussagen aus 2016). Und auch in diesem Jahr schlug der Extremsportler wieder mehrfach über die Stränge. Nicht nur, dass er sich über die Kritik an einer Werbung des Unterwäscheherstellers Palmers, die leicht bekleidete junge Frauen zeigte, aufregte mit den Worten: "Ich finde die Mädls weltklasse und springe da gerne mal dazwischen rein". Auch einen Seitenhieb auf die Fernsehmoderatorin Corinna Milborn, die die Werbung gerügt hatte, konnte er sich nicht verkneifen. Er erklärte, dass es bei ihrer Figur kein Wunder sei, dass sie sich über das Motiv aufrege.

Pennys kalkulierter Shitstorm

In der Regel entstehen Shitstorms durch kleine Unachtsamkeiten - seien es Tippfehler oder Details, die nicht beachtet wurden. Manchmal bekommt der geeigte User jedoch das Gefühl, das alles sei eher als PR-Gag erdacht worden. So im Fall des Discounters Penny, der kurz vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts einen Schoko-Weihnachtsmann in Regenbogenfarben auf den markt brachte. Und was in den Sozialen Netzwerken (leider) gerne passiert, wenn man dieses Thema anschneidet, ist recht vorhersehbar. Und geschah auch genau wie erwartet: Es ergossen sich zahllose homophobe Kommentare unter dem von Penny gewählten Slogan "Regenbogenliebe" und der Discounter hatte seine gewünschte Aufmerksamkeit bekommen. Besser verkauft hat sich der süße Weihnachtsmann dadurch wahrscheinlich aber nicht...

Antirassismus-Kampagne von Pepsi geht schief

Was kann man bei Werbung für Softdrinks schon falsch machen, fragen Sie sich? Offenbar so einiges. Eigentlich wollte Pepsi mit dem Spot "eine weltweite Botschaft von Einheit, Frieden und Verständnis" vermitteln - eine ehrenwerte Idee. Doch an der Umsetzung haperte es. Denn die Demonstration im Video mit Top-Model Kendall Jenner in der Hauptrolle erinnert stark an die der "Black Lives Matter"-Protestbewegung in den USA. Und das diese Aktion, mit der Farbige auf Rassismus aufmerksam machen wollen, nun von einem Milliarden-Unternehmen für sich vereinnahmt wird, fassten viele Zuschauer als Affront auf. Tatsächlich musste diese politisch unkorrekte Werbung zurückgezogen werden.