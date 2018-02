ESC 2018 Vorentscheid : Die ESC-Songs zum Hören – Welcher gefällt Ihnen am besten?

Sechs Kandidaten stellen sich am Donnerstag zur Wahl. Sie wollen Deutschland beim Finale in Lissabon vertreten.

von dpa/svz.de

20. Februar 2018, 21:00 Uhr

Es kann nur einen geben. Beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) in Berlin am Donnerstag (22. Februar) treten sechs Bewerber an, die Deutschland im Mai gerne beim Finale in Lissabon vertreten würden. Das Erste zeigt „Unser Lied für Lissabon“ ab 20.15 Uhr im Ersten live. Am Abend steht dann fest, wer Jury und Publikum am meisten überzeugen konnte.

Das sind die Teilnehmer und ihre Songs, die auf der Bühne in Berlin-Adlershof gegeneinander antreten – stimmen Sie ab, welcher Titel Ihnen am besten gefällt: