Hochdekorierte Seriensiegerin : Deutschlands schönste Kuh «Lady Gaga» ist tot

Deutschlands schönste Kuh mit dem Namen «Lady Gaga» ist tot. Die hochdekorierte schwarz-weiße Holstein-Kuh starb am 3. Dezember im Alter von 13 Jahren, wie ihr Besitzer Henrik Wille am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

von dpa

06. Dezember 2019, 10:52 Uhr

Es sei schwer, den ruhigen und besonderen Charakter des Tieres in einem Satz zusammenzufassen. «"Once in a Lifetime" beschreibt es wohl am besten», sagte der Landwirt aus dem niedersächsischen Essen bei Cloppenburg. So eine Kuh habe man nur einmal im Leben.

«Lady Gaga» mochte den Laufsteg und stand seit Jahren im Rampenlicht von tierischen Schönheitswettbewerben. Seit 2013 gewann sie eine Schau nach der anderen. Die Model-Kuh war achtfache Mutter und kalbte zuletzt im September 2018. In ihrem Leben lieferte sie über 125.000 Liter Milch. Zuvor hatten andere Medien über den Tod des Tieres berichtet.