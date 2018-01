Studie : Deutschland in sozialer Schieflage

Deutschland befindet sich nach Überzeugung einer großen Mehrheit der Bürger in einer sozialen Schieflage. Dabei seien zum Teil deutliche Ost-West-Unterschiede zu verzeichnen, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ unter Berufung auf eine in ihrem Auftrag erstellte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Uniqma. So würden die sozialen Perspektiven und der Bezug der Parteien zur Bevölkerung in Ostdeutschland negativer bewertet als im Westen.

Zwei Drittel der Bundesbürger (65 Prozent) sind demnach der Auffassung, in Deutschland gehe es nicht sozial gerecht zu, hieß es. Dabei kritisierten dies im Osten 73 Prozent, im Westen 63 Prozent. Nur knapp jeder Dritte (31 Prozent) insgesamt findet, dass es soziale Gerechtigkeit in Deutschland gibt – dabei sind im Westen 33 Prozent dieser Ansicht, im Osten nur 22 Prozent. Zugleich seien 89 Prozent der Auffassung, im Land werde zu viel gemeckert, 83 Prozent meinten, dass es den Deutschen so gut geht wie nie, sie sollten zufriedener sein.

An gleiche Aufstiegschancen für alle glaube bundesweit nur jeder Vierte (25 Prozent) – da seien sich Ost und West nahezu einig. 73 Prozent aller Bundesbürger kritisierten eine fehlende Chancengleichheit bei Aufstiegsmöglichkeiten.

Ein Alarmzeichen für die Politik dürfte sein, dass nur noch ein Drittel der Deutschen (32 Prozent) auf die Stabilität des Rentensystems vertraut; im Osten mit 29 Prozent noch weniger als im Westen (33 Prozent). Knapp zwei Drittel (61 Prozent) befürchten, dass die staatliche Rente zusammenbricht und noch mehr Altersarmut droht. Das Vertrauen schwindet vor allem bei Jüngeren. Bundesweit 72 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bangen um die Zukunft der Rente.

Beim Flüchtlings-Thema bleibt das Land gespalten. Jeder Zweite findet laut Umfrage, dass zu viele Flüchtlinge in Deutschland leben, 44 Prozent widersprächen dem. Dabei gebe es auffällige Unterschiede zwischen Ost und West. Während in den Altbundesländern 48 Prozent meinen, dass zu viele Geflüchtete aufgenommen wurden, seien es im Osten 59 Prozent. Dass Deutschland nicht überlastet sei, finden im Westen 46 Prozent, im Osten dagegen nur 35 Prozent.

Ein Achtungszeichen für die am Sonntag beginnenden Koalitions-Sondierung dürfte sein, dass Dreiviertel aller Bundesbürger (75 Prozent) laut LVZ-Umfrage der Meinung sind, dass die Parteien sich immer weiter vom Volk entfernen. Im Osten sähen das mit 83 Prozent sogar noch mehr Menschen so als im Westen mit 73 Prozent.

Das Leipziger Institut Uniqma befragte Anfang Dezember deutschlandweit 1002 repräsentativ ausgewählte Bürger ab 18 Jahre. Die Fehlertoleranz wird mit 1,5 bis 3,0 Prozentpunkten angegeben.

Wem vertrauen die Deutschen?

In Ostdeutschland ist das Zutrauen in nicht-politische Institutionen deutlich geringer ausgeprägt als im Westen. So schenken Ostdeutsche den Medien und den Kirchen erheblich weniger Vertrauen als Westdeutsche, ergab das jüngste „Vertrauens-Barometer“ des Forsa-Instituts im Auftrag der RTL-Mediengruppe. Nur 16 Prozent der Menschen im Osten trauen dem Fernsehen (Westdeutsche: 30 Prozent), nur 27 Prozent der Presse (West: 43 Prozent) und 41 Prozent dem Radio (West: 59 Prozent).

Nur drei Institutionen vertrauen Ostbürger diesem Trendbarometer zufolge ähnlich viel wie die Westbürger: den Ärzten (Ost: 79 Prozent; West: 78), dem Zentralrat der Juden (39 / 37 Prozent) sowie dem Zentralrat der Muslime (16 / 12 Prozent).

Das größte Vertrauen setzten die Deutschen insgesamt in die Polizei, die Universitäten, Ärzte und in ihren eigenen Arbeitgeber – am geringsten dagegen vertrauen sie Arbeitgeberverbänden, Banken, Versicherungen, Managern und Werbeagenturen.

Sogar einen deutlichen Vertrauensverlust gegenüber dem Vorjahr erlitten Unternehmen (minus 18 Prozentpunkte) sowie deren Manager (minus sieben). Ebenfalls stark rückläufig war wegen der zahlreichen Terroranschläge das Vertrauen zum Islam (minus16 Prozentpunkte) und zum Zentralrat der Muslime (minus 15 Prozentpunkte). Im Vergleich zum Institutionen-Ranking 2016 ist dagegen das Vertrauen zur Polizei und zu den Gewerkschaften größer geworden, hob Forsa-Chef Prof. Manfred Güllner hervor.

Besonders aufschlussreich ist die Auswertung der Umfrageergebnisse nach Partei-Vorlieben: Da offenbart das Vertrauens-Ranking signifikante Unterschiede zwischen Anhängern der AfD und denen anderer Parteien. „Die AfD-Anhänger haben nicht nur zu den politischen Institutionen, sondern generell zu allen Institutionen ein extrem geringeres Vertrauen“, schlussfolgert Güllner. Das in dieser Partei und ihren Anhängern tief verwurzelte Misstrauen sei ein Beleg dafür, wie groß die Kluft zwischen der Minderheit der AfD-Wähler und der großen Mehrheit des Volkes sei, meinte der Forsa-Chef. „AfD-Anhänger stehen dem gesamten gesellschaftlichen System mit seinen verschiedensten Institutionen ablehnend und feindselig gegenüber.“