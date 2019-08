Unglück in Österreich : Deutscher Paragleiter stürzt vor dem Start tödlich ab

Der Paragleiter kam beim Versuch von einem felsigen Gelände zu starten ums Leben.

von dpa

23. August 2019, 20:32 Uhr

Mayrhofen | Ein Paragleiter aus Deutschland ist in Österreich bereits vor dem Start tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 21-Jährige mit einer Begleiterin am Dristner bei Mayrhofen im Zillertal unterwegs.

Start von felsigem Gelände

Der Mann dürfte nach bisherigen Informationen beim Auspacken des Schirmes aus unbekannter Ursache über steiles, felsiges Gelände abgestürzt sein. Die Begleiterin setzte daraufhin den Notruf ab. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Die beiden hatten laut Behörden eine Tour auf den Dristner unternommen. Beim Abstieg wollte der junge Mann offenbar von einem Platz im felsigen Gelände zum Gleitschirmflug starten.