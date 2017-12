Jahreswechsel : Deutsche feiern Silvester mit mehr Polizei

Allein in Köln sollen 1400 Polizisten unterwegs sein. Die Erinnerungen an die Silvesternacht vor zwei Jahren sind noch präsent. Eine Böllerfreie Zone wurde am Dom eingerichtet. In Berlin gibt es erstmals auf der Festmeile einen Rückzugsbereich - «Safety Area» genannt - für sexuell belästigte Frauen.