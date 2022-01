«Tagesschau» und «RTL Direkt» : Der tanzende Anchorman: Jan Hofer wird 70 Jahre alt

In einem Alter, in dem andere Leute sich längst zur Ruhe gesetzt haben, hat dieser Mann seinen wohl größten Karriereschritt gemacht. Jan Hofer ist nun RTL-Anchorman. Jetzt wird er 70 - oder nicht?

Prominente im Fernsehen können noch so viele Jahre erfolgreich sein - die meisten brennen sich mit einem ganz bestimmten Augenblick ins Gedächtnis der Zuschauer ein. Jan Hofer hatte so einen Moment wohl am 14. Dezember 2020 gegen 20.15 Uhr in der „Tagesschau”. Sein letzter Abend als Chefsprecher. „Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal: Guten Abe...

