Intensivere UV-Strahlung : Der richtige Sonnenschutz für Wintersportler

01.Nov.2017

Sonnenschutz ist für Wintersportler Pflicht. Denn der Schnee reflektiert die Sonne, zudem ist die UV-Strahlung in höheren Lagen intensiver. Idealerweise verwenden Wintersportler Cremes mit einem geringen Wasseranteil, rät das Hautarztzentrum Kiel.

Die Mittel sollten neben UVA- auch UVB-Strahlen abhalten. Außerdem empfehlen die Experten wasserfeste Produkte mit Lichtschutzfaktor 50. Denn solche Mittel halten auch, wenn Sportler schwitzen. Produkte mit Bienenwachs schützen zudem vor Kälte.

Wer auf der Piste unterwegs ist, sollte darüber hinaus an seine Lippen denken: also einen Pflegestift nicht vergessen. Am besten mit Lichtschutzfaktor 30. Dann schützt er gegen Kälte und UV-Strahlen.