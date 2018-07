Harry Potter : Der Popstar unter den Kinderbüchern wird 20

Heute vor 20 Jahren erschien der erste Band in deutscher Fassung

von kna/likl

28. Juli 2018, 16:00 Uhr

Herzklopfen. Zittrige Finger beim Umblättern. Ständig die Sorge, einer Lieblingsfigur könnte etwas Schreckliches zustoßen – und gleichzeitig der unbändige Drang, weiterzulesen, immer weiter. Was früher die Wildwest-Abenteuer von Karl May waren, ist für viele jüngere Leseratten die Romanreihe „Harry Potter“. Heute vor 20 Jahren erschien der erste Band über den Zauberschüler in deutscher Übersetzung. Der Carlsen-Verlag feiert das Jubiläum unter anderem mit edlen Schmuckausgaben. Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht abzusehen.

Joanne K. Rowling wusste nach eigenem Bekunden bereits mit sechs Jahren, dass sie Schriftstellerin werden möchte. 1990 saß sie in einem verspäteten Zug am Londoner King’s Cross und sah erstmals diesen dunkelhaarigen Jungen vor ihrem inneren Auge, der nicht wusste, dass er ein Zauberer war. Wieder zu Hause, begann sie zu schreiben. Der erste Band „Harry Potter und der Stein der Weisen“, erschien 1998 in Deutschland. Seitdem ist auch hier die Potter-Manie ungebrochen. Bei jeder Neuerscheinung standen auch in MV Fans bereits gegen 1 Uhr nachts vor den Buchhandlungen, um die ersten Exemplare der Ausgabe zu ergattern. „Harry Potter“ sei für Kinderbücher gewesen wie die Beatles für die Popmusik, sagte die schottische Jugendbuchautorin Julie Bertagna einmal: eine Revolution.

Eltern, Lehrer und Verlagsleute verbinden mit „Harry Potter“ bis heute die Hoffnung, Kinder wieder für das Lesen zu begeistern. Rowling erklärte dazu einmal, dies belege ihre Überzeugung, „dass Lesen eine einzigartige Erfahrung ist. Ein Buch kann unvergleichliche Welten und Erlebnisse erzeugen. Film und Computer können das nicht leisten.“

Vom kinderfreundlichen Kampf zwischen Gut und Böse wandelte sich die Reihe zum teils düsteren Jugendbuch, das aktuelle Ereignisse reflektierte. Der Amoklauf von Columbine 1999 oder der Terroranschlag vom 11. September 2001 fanden ihren Widerhall. Der Autor Tilman Spreckelsen sagt, Rowling habe nachgezeichnet, wie überwunden geglaubtes Gedankengut in eine Welt zurückkehre, die davor die Augen verschließe: „Es fällt nicht schwer, darin den Ausdruck einer tiefen Sorge der Autorin zu erkennen.“

Wahr oder falsch? 1. Harry Potter hat am 31. Juli Geburtstag – genau wie J. K. Rowling. 2. Rowling wurde 2010 zur einflussreichsten Frau Großbritanniens gewählt, noch vor der Queen. 3. Der Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ wurde in der deutschen Fassung um brutale Szenen gekürzt, um die Freigabe für Kinder ab sechs Jahren zu erhalten. 4. Das Wort „Muggel“ steht im Duden. 5. Hermine Granger sollte ursprünglich Puckle mit Nachnamen heißen. 6. Die „Harry Potter“- Bände wurden auch auf Latein und Altgriechisch übersetzt. 7. Emma Watson (Hermine) wollte nach dem dritten Film aufhören, weil ihr die Gage nicht reichte. 8. Im Abspann von „Harry Potter und der Feuerkelch“ ist zu lesen, dass kein Drache bei den Dreharbeiten zu Schaden gekommen ist. 9. Shirley Henderson, die Darstellerin der Maulenden Myrte, war bei den ersten Dreharbeiten bereits 37 Jahre alt. 10. Das Hogwarts-Schulmotto lautet „Draco dormiens nunquam titillandus“. Was übersetzt heißt: „Kitzle niemals einen schlafenden Drachen“

Lösung: Bis auf Nr. 7 sind alle Fakten wahr.

Danke Harry Potter!

Im ersten Band ist Harry Potter zehn Jahre alt. Genauso alt wie unsere Volontärin, Christina Köhn zu der Zeit, als das Buch in Deutschland erschien. Sie ist mit dem Zauberer erwachsen geworden. Eine Danksagung.

November 2003. Ich lag mit Pfeifferschem Drüsenfieber im Krankenhaus. Vier Wochen und mir war furchtbar langweilig. Bücher waren meine Rettung. Eines Nachmittags kam meine Mutter in mein Zimmer und hielt einen ganz besonderen Schatz in den Händen: „Harry Potter und der Orden des Phönix“. Der lang ersehnte Band fünf. Ich begann sofort zu lesen. Versank in der Geschichte, in dem Abenteuer von Harry, Ron und Hermine. Es war beruhigend, dass die drei da waren. Mir ging es schlecht, aber auf die drei Freunde war Verlass. Ich las und las und vergaß die Zeit. Als Sirius Black sterben musste, weinte ich, fühlte mit Harry den Schmerz und vergaß meinen eigenen. Mit dem Morgengrauen blätterte ich die letzte Seite um.

Mehrmals in der Nacht kam die Krankenschwester. Fragte immer wieder, ob ich nicht mal das Licht ausmachen möchte. Und war irgendwann neugierig, was mich wachhielt. „Oh der fünfte Band, darf ich mir den ausleihen, wenn du fertig bist?“ Am Ende der Nacht mit ihrem Dienstschluss nahm sie das Buch und brachte es mir zur nächsten Schicht wieder mit. Harry machte nicht nur mich süchtig.

Lieber Harry, danke, dass ich mit dir aufwachsen durfte, du mich durch Höhen und Tiefen begleitest hast. Ich hab so viel von dir gelernt. Auch heute noch vergesse nach den ersten Seiten alle Probleme, fühle mich in die unbeschwerte Kindheit zurückversetzt, wenn ich meinen Lieblingsband aus dem Regal ziehe.

„Aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf nur nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen.“ (Albus Dumbledore)