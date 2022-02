Sänger : Der mit der Reibeisen-Stimme: Frank Zander wird 80

Frank Zander ist eines von Berlins letzten Originalen. Ob Schlager wie „Hier kommt Kurt“ oder der „Ententanz“: Er hat viele Hits gehabt. Zur Herzenssache wurde aber etwas anderes.

Manche Leute brauchen keine Adresse. Auf einem Brief an Frank Zander steht: „Sänger (Reibeisenstimme) kennt jeder”. Als Ort Berlin, keine Straße. Der Brief hängt in Frank Zanders privater Kneipe in Charlottenburg, die er neben seinen Studioräumen eingerichtet hat. Bei Bier oder Fassbrause gibt es viel zu gucken: alte Fotos, Souvenirs, Krimskrams, Zeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.