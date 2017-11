Schnee im Mittelgebirge : Das Wetter bleibt ungemütlich

Grau und regnerisch: Der November macht seinem Ruf weiter alle Ehre. Die neue Woche beginnt mit Schauern vor allem in den Mittelgebirgen und am Alpenrand, nur vereinzelt wird sich am Montag im Norden die Sonne blicken lassen, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte.