Sprengung Leipziger Universitätskirche : „Das Ding muss weg“

Ausstellung in Leipzig erinnert an Kirchensprengung vor 50 Jahren

von Sabine Fuchs

28. Mai 2018, 11:45 Uhr

Für Leipzig ist es einer der traurigsten Tage in der jüngeren Geschichte der Stadt. An dem sonnigen Morgen des 30. Mai 1968 ertönt um 10 Uhr ein Hornsignal über den damaligen Karl-Marx-Platz. Wenig später fällt die Leipziger Universitätskirche in sich zusammen. An die Sprengung des traditionsreichen Gotteshauses vor 50 Jahren erinnert eine Ausstellung des Archivs der Leipziger Bürgerbewegung im Augusteum der Uni. Unter dem Titel „Die ganze action hat geprägt“ gibt sie von Sonnabend an auf 19 großen Rolltafeln Einblicke in die Geschichte des Kirche und die Protestbewegung gegen ihre Zerstörung, schilderte der Kurator des Archivs, Achim Baier.

Die im Jahr 1240 geweihte Klosterkirche war eine der ältesten Universitätskirchen Deutschlands. Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg hatte sie überstanden. Doch der SED-Diktatur war sie ein Dorn im Auge. Die große Anziehungskraft als Ort akademischer Gottesdienste und Heimstatt evangelischer sowie katholischer Studentengemeinden passte nicht in das Bild der 1953 in „Karl-Marx-Universität Leipzig“ umbenannten sozialistischen Hochschule. Kommentar des damaligen Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht: „Das Ding muss weg.“ Die 19 Rolltafeln sollen nach Ende der ersten Ausstellung am 3. Juni in weiteren Kirchen der Stadt zu sehen sein, sagte Baier. Mit dem historischen Einzelfall der Sprengung soll exemplarisch aufgezeigt werden, wie Hoffnungen, Ideale und Lebenslust der Menschen mit dem Machtanspruch der SED kollidierten. Auf den Tafeln berichten unter anderem Zeitzeugen.

„Paulinum“ nennen den Neubau der Kirche die einen, „Universitätskirche St. Pauli“ die anderen. Der offizielle Name ist ein Mix und verweist auf die jahrelangen Querelen: „Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli“. Mit acht Jahren Verspätung war der Neubau Anfang Dezember 2017 geweiht und mit einem Festgottesdienst eröffnet worden.

Die Stiftung Universitätskirche erinnert nun genau 50 Jahre nach der Sprengung der Kirche mit der Uraufführung der Komposition „Visionen“ an den barbarischen Akt. Das Auftragswerk wurde vom Organisten des Gotteshauses, Daniel Beilschmidt, komponiert, teilte die Stiftung mit. Bei dem Konzert am 30. Mai für Sopran, Bass, Chor, Violoncello, Klarinette, Harfe, Schlagzeug und zwei Orgeln sei dem Komponisten „ein Maximum an künstlerischer Freiheit gewährt worden“. Vor der Uraufführung sind ein Gedenkgottesdienst geplant und ein Kolloquium zum Thema „Von St. Pauli zum Paulinum. Leipzigs Universitätskirche und andere Baudenkmäler in Ostdeutschland zwischen Zerstörung, Rekonstruktion und Reinterpretation“.

Kommentar: Kulturbarbarei Während die Bombenruine der Frauenkirche in Dresden in der DDR zum Mahnmal für die Schrecken des Weltkriegs stilisiert wurde, ließen dieselben Apologeten des Kommunismus die vom Krieg unversehrt gebliebene Kirche in Leipzig sprengen. Ein absurder Kulturkampf, vergleichbar mit der Zerstörung der Felsen-Buddhas im afghanischen Bamiyan durch die Taliban. Gut, dass selbst ein so barbarischer Akt den Geist des Bauwerks als Brücke zwischen Geistes- und geistlichem Leben nicht zu zerstören vermochte. Viele Absolventen der „Karl-Marx-Uni“ wie ich schämen sich, vor dieser ideologischen Verblendung die Augen verschlossen zu haben. Michael Seidel