Irischer Gedenktag : Darum feiern heute Menschen auf aller Welt St. Patrick’s Day

Kobolde, Dudelsäcke, Paraden und grün eingefärbte Flüsse: Der 17. März wird in Irland als St. Patrick’s Day begangen. Doch Auswanderer und Fans der irischen Kultur haben den Brauch längst in alle Welt exportiert - auch nach Deutschland.

Hierzulande beschränken sich die Feierlichkeiten - wie in Hamburg - noch meist auf ausgelassene Abende in Pubs mit viel Guinness-Bier. In München dagegen ist der Brauch bereits fester verankert. Dort gibt es seit 1996 eine Parade, wie sie in Dublin schon lange Tradition ist - ebenso wie in von irischen Einwanderern geprägten Städten in den USA, etwa Ne...

