«Lebensgefahr» : Damm im Norden Englands droht zu brechen

Nach tagelangen heftigen Regenfällen hat die Polizei den nordenglischen Ort Whaley Bridge wegen eines drohenden Dammbruchs evakuiert.

von dpa

01. August 2019, 18:21 Uhr

Durch das extreme Wetter sei das Toddbrook Reservoir nahe dem Städtchen südöstlich von Manchester schwer beschädigt worden, teilte die Umweltbehörde mit.

Der Pegel des Flusses River Goyt könne schnell steigen, sollte Wasser aus dem Staudamm austreten, hieß es. Menschen sollten der Gegend fernbleiben. Es bestehe Lebensgefahr, warnte die Polizei.

«Ich habe so etwas noch nicht gesehen», sagte eine besorgte Anwohnerin dem Sender BBC. Zugleich berichtete sie aber von einer ruhigen Lage und einer gut organisierten Evakuierung.

Auf Bildern, die von Hubschraubern aus aufgenommen worden waren, war eine starke Beschädigung des Staudamms an einer Stelle zu erkennen. Berichte in einigen britischen Medien, der Damm sei bereits gebrochen, wurden am Donnerstagnachmittag dementiert.

Viele der etwa 6500 Einwohner von Whaley Bridge versammelten sich in einer Schule, um dort weitere Informationen zu bekommen. Die Polizei rief die Anwohner auf, bei Freunden und Verwandten in der Umgebung Unterschlupf zu suchen. Wer keine Alternative habe, werde in einer Notunterkunft untergebracht.