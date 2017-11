Kopenhagen : Dänemark diskutiert ein Bartverbot

vergrößern 1 von 1 Foto: colourbox 1 von 1

Dänemarks Rechtspopulisten haben eine Debatte zum Verbot von muslimisch anmutenden Männerbärten in bestimmten Berufen losgetreten. Der 71-jährige Henrik Thorupb , Mitglied der Dänischen Volkspartei (DF) und Spitzenkandidat bei den anstehenden Kommunalwahlen für das Gesundheitswesen in der Hauptstadtregion, forderte nach einem Arztbesuch ein Vollbartverbot im Gesundheitswesen. Er war zuvor in einem Kopenhagener Krankenhaus von einem südländisch aussehenden Arzt mit Vollbart behandelt worden. Ob der Mann Moslem ist oder den Bart aus modischen Gründen trug, war unklar.

Thorup behauptetet gegenüber der Tageszeitung „Berlingske“: „Der Arzt markiert ja: Ich bin Moslem. Kein Däne geht als Arzt mit einem solchen Bart herum“. „Wer einen solchen Bart in dieser Größe trägt, gehört einer gewissen Religion an. Und das gefällt mir nicht“, sagte er.

DF-Fraktionschef im Parlament, Peter Skaarup (53), unterstütze das geforderte Verbot sofort und brachte das Thema so auf nationale Ebene. Er schränkte aber gleich ein: Seine Fraktion befürworte ein Verbot gegen Vollbärte, die aus „religiösen Motiven“ getragen werden. „Moderne Vollbärte“ seien dahingegen Privatsache, stellte er klar. Während einige dem Vorstoß recht gaben, machten andere Witze über den Vorschlag. Ausgerechnet der legendäre dänische National- und Sagenheld Holger Danske („Holger, der Däne“), Jesus, aber auch der Weihnachtsmann hätten schließlich Vollbärte, unken sie im Internet, teils vielleicht aus religiösen Motiven.

Der Druck auf Thorup wurde letztlich zu groß. Er werde, sollte er gewählt werden, erstmal nicht versuchen, ein Bartverbot in Kopenhagens Krankenhäusern einzu führen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.