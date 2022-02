Musiker und Schauspieler : Colson Baker: Frauen haben starken Einfluss auf mich

Baker, der als Rapper Machine Gun Kelly bekannt ist, feiert mit dem Film „Taurus“ auf der Berlinale Premiere. Dabei gibt er auch Einblicke in seine Persönlichkeit.

Der Musiker und Schauspieler Colson Baker (31) hat die große Bedeutung der Frauen in seinem Leben betont. Baker, der als Rapper Machine Gun Kelly bekannt ist, hat im Januar seine Verlobung mit der Schauspielerin Megan Fox bekanntgegeben. Die beiden spielen zusammen im Film „Taurus“, der am Sonntag in einer Nebenreihe der Berlinale Premiere feiern soll...

