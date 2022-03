Sachsen : Chemnitz forciert Programm für Kulturhauptstadtjahr

Knapp drei Jahre bleiben Chemnitz zur Vorbereitung des Kulturhauptstadtjahres. Doch schon dieses Jahr soll es einen kleinen Vorgeschmack auf 2025 geben.

Die Stadt Chemnitz will in den kommenden Monaten ihr Programm für das Kulturhauptstadtjahr 2025 forcieren. „Wir verlassen die Vorbereitungsphase. Jetzt geht es ans konkrete Arbeiten”, sagte Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD). Den Angaben nach werden alle Ideengeber aus dem Bewerbungsbuch nun eingeladen, mit in die konkrete Projektentwicklung einzuste...

