Sängerin : Camila Cabello mit Album-Premiere auf TikTok

Die sozialen Medien sind omnipräsent, auch im Musikbusiness: Sängerin Camila Cabello präsentiert ihr neues Album in einem TikTok-Livestream.

Sängerin Camila Cabello spielt zur Feier ihres neuen Albums „Familia“ ein virtuelles Konzert auf der Social-Media-Plattform TikTok. Auf der Plattform werde das komplette Album am 7. April zum ersten Mal zu hören und als Performance zu sehen sein, kündigte die 25-Jährige am Montag in den sozialen Medien an. „Ich freue mich so darauf es euch zu zeigen“,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.