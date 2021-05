Prozessbeginn : Bundeswehroffizier Franco A. weist Terrorvorwurf zurück

Hat der Bundeswehroffizier Franco A. die Identität eines syrischen Geflüchteten angenommen, um nach einem geplanten Anschlag Verdacht auf Muslime zu lenken? In Frankfurt beginnt der Prozess.

Frankfurt am Main | Kurz vor Beginn des Prozesses gegen den Bundeswehroffizier Franco A. wegen Terrorverdachts hat der Angeklagte die Vorwürfe gegen sich erneut zurückgewiesen. „Ich habe niemals zum Nachteil irgendeiner Person irgendwelche Handlungen geplant“, sagte Franco A. am Donnerstag in Frankfurt vor Journalisten. Er wolle in dem Verfahren vor dem Oberlandesgeri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.