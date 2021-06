Anhörung : Britney Spears fordert Ende von Vormundschaft - „bin wütend“

Seit einem psychischen Zusammenbruch steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Aber die Sängerin fühlt sich ausgenutzt und will wieder alleine Entscheidungen über ihr Leben treffen.

Los Angeles | Popstar Britney Spears (39) hat in einer Anhörung vor Gericht ein Ende der seit 2008 bestehenden Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen gefordert. „Ich bin traumatisiert. Ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen. Ich bin so wütend“, sagte die Sängerin in einer virtuellen Schalte, wie der US-Sender CNN und andere Medien berichtete....

