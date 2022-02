Royals : Britischer Thronfolger: Prinz Charles erneut mit Coronavirus infiziert

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Bei der ersten Ansteckung hatte er nur milde Symptome gezeigt.

„Der Prinz von Wales ist heute Morgen positiv auf Covid-19 getestet worden und isoliert sich nun“, hieß es am Donnerstag auf dem offiziellen Twitter-Account des 73-Jährigen. Prinz Charles bedauere es, seine geplanten Termine in der Start Winchester nicht wahrnehmen zu können und bemühe sich darum, den Besuch nachzuholen. Embedded reference tweet Am Mi...

