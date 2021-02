Höchste Corona-Todesrate : Britische Bestatter am Rande der Kräfte

In der täglichen Corona-Statistik sind die Toten eine Zahl, schwarz auf weiß und ziemlich nüchtern. Für die Hinterbliebenen sind sie eine Katastrophe. Und für jene, die den Umgang mit dem Tod zu ihrem Beruf gemacht haben, eine ungekannte Herausforderung.

London | Alle hatten gehofft, die Frage niemals stellen zu müssen: Wohin mit all den Leichen? Doch die bittere Realität der Pandemie macht die Frage in diesen Wochen unausweichlich. Großbritannien hat eine der höchsten Corona-Todesraten in der ganzen Welt. Me...

