Netflix-Erfolgsserie : „Bridgerton“ bekommt weitere Staffeln

In fast allen Ländern war die Serie „Bridgerton“ in den Top 10. Jetzt kündigte Netflix eine geballte Fortsetzung an.

New York | Die Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton“ bekommt zwei weitere Staffeln. Das teilte der Streamingdienst per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die erste Staffel der Historienserie war Ende 2020 gestartet und zu einer der erfolgreichsten in der Geschichte von Netflix geworden. Weltweit schauten nach Angaben des Streamingdienstes rund 82 Millionen Hausha...

