vergrößern 1 von 1 Foto: Manman Dejeto 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Dez.2017 | 10:19 Uhr

Für die 36 weiteren Vermissten gibt es nach Angaben der Behörden keine Hoffnung mehr.

Justizminister Vitaliano Aguire sagte am Montag, er habe die philippinische Bundespolizei NBI mit den Ermittlungen betraut. Es müsse festgestellt werden, ob jemand für das Feuer in der NCC Mall of Davao verantwortlich sei und strafrechtlich verfolgt werden müsse.

Der Brand war am Samstagmorgen in der Möbelabteilung des Kaufhauses ausgebrochen. Feuerwehrleute suchen in den Trümmern noch immer nach den Opfern, teilte Bürgermeisterin Sara Duterte mit. Über die Brandursache machten die Behörden weiterhin keine Angaben. Bei den meisten Vermissten handelt es sich um Mitarbeiter einer Outsourcing-Firma.

Davao, etwa 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila, ist die Heimatstadt von Staatschef Rodrigo Duterte. Er war dort viele Jahre Bürgermeister, seine Tochter hat nun dieses Amt inne, sein Sohn ist der Vize-Bürgermeister.