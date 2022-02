Abschied : Bollywood-Sängerin Lata Mangeshkar gestorben

Man nannte sie die „Nachtigall Indiens“. Nun ist Lata Mangeshkar gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt.

Ihre Stimme war in mehr als 1000 Bollywood-Filmen zu hören: Die als „Nachtigall Indiens“ bekannte Sängerin Lata Mangeshkar, eine der wichtigsten Kultur-Ikonen des Landes, ist am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie starb im Krankenhaus in Mumbai, in das sie Anfang Januar nach einem positiven Corona-Test gekommen war, wie ihr Arzt Pratit Samdan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.