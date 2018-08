DSDS 2019 : Bohlens Casting-Bus kommt nach Rostock

RTL startet im August die Casting-Tour für "Deutschland sucht den Superstar 2019". In diese Städte kommen die Trucks.

von Daniel Benedict

09. August 2018, 09:55 Uhr

Berlin | Am 23. August startet in Bremen die Casting-Tour für die 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Weitere Stationen im Norden sind Osnabrück, Bremerhaven, Hannover, Hamburg, Kiel und Rostock. (Mehr Trash-TV: Alles, was Sie über Promi Big Brother wissen müssen)





Die DSDS-Casting-Tour

Insgesamt fahren die mobilen DSDS-Studios in ihren Trucks 40 Städte im deutschsprachigen Raum an. Zum Vorsingen aufgerufen sind Sänger und Sängerinnen zwischen 16 und 30 Jahren. Eine Voranmeldung ist nicht nötig; gecastet wird jeweils von 14 bis 20 Uhr. Mitzubringen ist laut RTL ein Personalausweis sowie - bei minderjährigen Bewerbern - eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten. Bewerber sollten drei Songs für das Casting vorbereiten. Wer sich dabei selbst begleiten will, darf sein Instrument mitbringen. Den Casting-Bogen und weitere Informationen zur Teilnahme stellt der Sender unter rtl.de bereit.

Dies sind die Stationen der Casting-Tour für DSDS 2019:

23.08.2018 Bahnhofsvorplatz in 28195 Bremen



Bahnhofsvorplatz in 28195 Bremen 24.08.2018 Bahnhofsvorplatz (Theodor-Heuss-Pl.) in 49074 Osnabrück



Bahnhofsvorplatz (Theodor-Heuss-Pl.) in 49074 Osnabrück Roßmarkt 10 in 60311 Frankfurt



25.08.2018 Georgsplatz in 30159 Hannover tbc.



Georgsplatz in 30159 Hannover tbc. Roßmarkt 10, 60311 Frankfurt



27.08.2018 Bürgermeister-Smidt-Straße in 27568 Bremerhaven



Bürgermeister-Smidt-Straße in 27568 Bremerhaven Schlossplatz in 66119 Saarbrücken



28.08.2018 Fischmarkt, Große Elbstr. neben 9 in 22767 Hamburg



Fischmarkt, Große Elbstr. neben 9 in 22767 Hamburg Waisenhausplatz 1 in 75172 Pforzheim



29.08.2018 Fischmarkt, Große Elbstr. neben 9 in 22767 Hamburg



Fischmarkt, Große Elbstr. neben 9 in 22767 Hamburg Münsterplatz in 78050 Villingen-Schwenningen



30.08.2018 Bahnhofsvorplatz in 24114 Kiel



Bahnhofsvorplatz in 24114 Kiel Kornhausplatz in CH-3011 Bern



31.08.2018 Neuer Markt in 18055 Rostock



Neuer Markt in 18055 Rostock Neumarkt in CH-8400 Winterthur



01.09.2018 Die Fernsehwerft, Stralauer Allee 7 in 10245 Berlin



Die Fernsehwerft, Stralauer Allee 7 in 10245 Berlin OBC Suisse Europaallee 41 in CH-8021 Zürich



03.09.2018 Die Fernsehwerft, Stralauer Allee 7 in 10245 Berlin



Die Fernsehwerft, Stralauer Allee 7 in 10245 Berlin Romanshorner Platz in 88045 Friedrichshafen



04.09.2018 Wilhelm-Leuschner-Platz in 04109 Leipzig



Wilhelm-Leuschner-Platz in 04109 Leipzig Willy-Brandt-Platz in 86153 Augsburg



05.09.2018 Wilhelm-Leuschner-Platz in 04109 Leipzig



Wilhelm-Leuschner-Platz in 04109 Leipzig Dr. Max Grundig Anlage in 90762 Fürth



06.09.2018 Bahnhofsvorplatz in 34117 Kassel



Bahnhofsvorplatz in 34117 Kassel Regensburg Arcaden, Friedenstr. 23 in 93053 Regensburg



07.09.2018 Hansaplatz in 44137 Dortmund



Hansaplatz in 44137 Dortmund Bavaria Filmstudios in 82031 Grünwald



08.09.2018 Willy-Brandt-Platz (Hbf.) in 45127 Essen



Willy-Brandt-Platz (Hbf.) in 45127 Essen Bavaria Filmstudios in 82031 Grünwald



10.09.2018 Wilhelmsplatz in 70182 Stuttgart



Wilhelmsplatz in 70182 Stuttgart Landhausplatz in A-6020 Innsbruck



11.09.2018 Wilhelmsplatz in 70182 Stuttgart



Wilhelmsplatz in 70182 Stuttgart Mirabellplatz in A-5020 Salzburg



12.09.2018 Markt in 55116 Mainz



Markt in 55116 Mainz Klostergarten in 94032 Passau



13.09.2018 Willy-Brandt-Platz in 52062 Aachen



Willy-Brandt-Platz in 52062 Aachen Hauptplatz in A-4020 Linz



14.09.2018 Düsseldorf Arcaden (Vorplatz) in 40217 Düsseldorf



Düsseldorf Arcaden (Vorplatz) in 40217 Düsseldorf Rainers Hotel Vienna, Gudrunstr. 184 in A-1100 Wien



15.09.2018 Averdunkplatz in 47051 Duisburg tbc.



Averdunkplatz in 47051 Duisburg tbc. Rainers Hotel Vienna, Gudrunstr. 184 in A-1100 Wien



17.09.2018 Alter Markt in 41061 Mönchengladbach



Alter Markt in 41061 Mönchengladbach 18.09.2018 Kesselbrink in 33602 Bielefeld



Kesselbrink in 33602 Bielefeld Berliner Str. 50-52 in 63065 Offenbach tbc.



19.09.2018 Johannes-Rau-Platz (Rathaus) in 42275 Wuppertal



Johannes-Rau-Platz (Rathaus) in 42275 Wuppertal Marktplatz G1 in 68159 Mannheim



21.09.2018 MMC-Studios, Am Coloneum 1 in 50829 Köln



MMC-Studios, Am Coloneum 1 in 50829 Köln 22.09.2018 MMC-Studios, Am Coloneum 1 in 50829 Köln



Dieter Bohlen oder ein anderes prominentes Mitglied der TV-Jury wird voraussichtlich nicht an Bord sein: Das Casting im DSDS-Truck wird erfahrungsgemäß von RTL-Mitarbeitern durchgeführt, die selbst nicht vor der Kamera auftauchen.