Totale Mondfinsternis : «Blutmond» wohl an vielen Orten Deutschlands gut sichtbar

Berlin - Am frühen Montagmorgen haben Mondgucker die Chance auf ein seltenes Spektakel: Der Vollmond wird während einer totalen Mondfinsternis rötlich schimmern.

von dpa

21. Januar 2019, 04:09 Uhr

Meteorologen rechnen in weiten Teilen Deutschlands bei frostigen Temperaturen mit einem überwiegend klaren oder nur gering bewölkten Himmel. Nur im Norden und im Alpenvorland könnten Wolken den «Blutmond» verdecken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.

Zu einer Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen bei dieser Finsternis genau auf einer Linie. Das Schauspiel beginnt gegen 4.34 Uhr, wenn der Vollmond langsam in den Kernschatten der Erde rückt. Um etwa 5.41 Uhr ist der Mond vollkommen im Kernschatten verschwunden - die totale Mondfinsternis beginnt. Die Strahlen der Sonne werden in der Atmosphäre der Erde gebrochen. Da nur das langwellige rötliche Licht zum Mond gelangt, schimmert dieser rötlich.

Etwa eine Stunde lang kann der «Blutmond» bestaunt werden, bevor er um 6.44 Uhr langsam aus dem Kernschatten herausrückt und die totale Mondfinsternis endet. Da der Mond gerade auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er zudem besonders groß.