Sprachen lernen : Bla, bla, bla

Kinder lernen eine Fremdsprache viel schneller als Erwachsene? Das stimmt so nicht. Tatsächlich lernt man im fortgeschrittenen Alter sogar vieles besser – jedenfalls wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

von Sarah Maria Brech

08. Juli 2018, 05:00 Uhr

Ewa Dabrowska hat gerade besonders viel zu tun. Die Sprachwissenschaftlerin forscht und lehrt nicht nur an der britischen Universität Birmingham – sie lernt auch fleißig Deutsch. Gerade ist sie für ihre Arbeit mit der Alexander-von-Humboldt-Professur ausgezeichnet worden, bald wird sie nach Erlangen ziehen und dort den Lehrstuhl für Sprache und Kognition aufbauen. Deutsch ist dann die siebte Sprache der gebürtigen Polin. Sie selbst ist der beste Beleg für ihre Forschungsergebnisse, die zeigen: Auch Erwachsene können neue Sprachen lernen. Oft sogar besonders gut.

Eine gute Nachricht für die vielen Menschen, die in Deutschland Sprachkurse an Volkshochschulen und Sprachschulen besuchen. Gerade in den Sommermonaten boomen die Kurse. Etwa ein Drittel der Teilnehmer will vor dem Urlaub noch schnell ein paar Wörter lernen, um sich mit den Einheimischen besser unterhalten zu können. Ein anderes Drittel hat im Urlaub endlich mal die Zeit zum Lernen – und erhofft sich vom Beherrschen einer Fremdsprache Vorteile im Beruf.

Tatsächlich ist es ein Mythos, dass man eine Fremdsprache möglichst früh lernen muss, um sie gut sprechen zu können, sagt Dabrowska. Insgesamt lernten Erwachsene Fremdsprachen sogar schneller als Kinder – wenn man berücksichtigt, wie unterschiedlich lange sie von der jeweiligen Sprache umgeben sind. Sie rechnet vor: Ein kleines Kind hört seine Muttersprache vom Moment seiner Geburt an jeden Tag acht bis zehn Stunden. Das macht etwa 20 000 Stunden in der frühen Kindheit. Ein Erwachsener braucht dagegen etwa 10 000 Stunden Unterricht, um eine Fremdsprache auf sehr hohem Niveau zu beherrschen. Natürlich braucht man weit weniger Unterrichtsstunden, um eine neue Sprache einigermaßen zu sprechen. Wer etwa seit der fünften Klasse Englisch gelernt hat, kommt am Ende seiner Schulzeit höchstens auf ein Viertel dieser Stunden. Trotzdem wird er gut Englisch können, auch schon Jahre vor dem Abitur.

Kinder und Erwachsene unterscheiden sich grundlegend in der Art, wie sie Sprachen lernen. Kleine Kinder lernen durch Hören und Nachahmung. Das können Erwachsene zwar auch, aber sie lernen besser, wenn sie unterrichtet werden, sagt Dabrowska. Und: Vor allem am Anfang lernen Erwachsene schneller. Kinder, das konnte die Wissenschaftlerin kürzlich zeigen, können besser Grammatik erlernen, die eigentlich überflüssig ist – „dekorative Grammatik“ nennt sie sie. Wenn Kinder etwa den Satz „Paul liest Buch“ sehen, erkennen sie besser als Erwachsene: Hier steckt ein Fehler drin. Allerdings ist dies kein entscheidender Fehler, trotz des fehlenden Artikels ist der Satz verständlich. Erwachsene sind dagegen viel besser bei der funktionalen Grammatik, die fürs Verständnis eines Zusammenhangs wichtig ist. Ein Beispiel wäre die Verwendung einer falschen Konjunktion: Wenn Paul etwa weint, während (statt weil) sein Buch verschwunden ist.

Dabrowska glaubt, dass Erwachsene sich darauf konzentrieren, verstanden zu werden. „Für Kinder ist es vor allem wichtig dazuzugehören. Sie achten mehr auf ihre Umgebung und ahmen diese nach, auch die kleinen Dinge. Erwachsene wollen schneller funktionieren.“ Im Unterricht ist es darum wichtig, dass sie sowohl Anleitung bekommen, als auch selbst mit anderen interagieren. „Man sollte in der fremden Sprache etwas tun, das man ohnehin gern tut“, rät sie. Wer gern Filme schaut, sollte sie in der Fremdsprache ansehen. Wer gern mit Freunden ausgeht, sollte sich Freunde aus dem entsprechenden Land suchen.

Motivation ist ein entscheidender Faktor beim Lernen einer neuen Sprache. „Wer nicht motiviert ist, dessen Gehirn wird auch nichts aufnehmen“, sagt Britta Hufeisen, Germanistikprofessorin und Leiterin des Sprachenzentrums an der TU Darmstadt. Vielen ist die Motivation irgendwann in der Schulzeit verloren gegangen. Auch Hufeisen ging das so, in Französisch. Heute weiß sie: Das lag daran, dass der Unterricht nicht zu ihrem Lerntyp passte.

Die Wissenschaft kennt verschiedene Lerntypen, unter anderem den audiovisuellen, den motorischen beziehungsweise haptischen und den erfahrungsbasierten. Der audiovisuelle Typ lernt am besten, indem er Sprache sieht und hört. Der haptische muss dabei etwas tun, zum Beispiel umhergehen oder schreiben. Und der erfahrungsbasierte Typ lernt am besten, wenn er sich mit anderen austauscht.

Britta Hufeisen hat ihren Lerntyp erkannt und eine eigene Strategie entwickelt. Heute erforscht sie nicht nur, wie man Sprachen lernt – sie spricht auch selbst mehrere Sprachen fließend. Wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Lerntypen zu berücksichtigen, sieht sie zudem bei ihrer Arbeit mit Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Dabei hat sie festgestellt: Es liegt auch am Herkunftsland, wie schnell jemand Deutsch lernt. „Selbst in einem Kurs voller Akademiker schreiben Menschen, die als erste Fremdsprache Französisch gelernt haben – Marokkaner zum Beispiel –, bessere deutsche Texte als diejenigen, die Englisch gelernt haben.“ An der jeweiligen Muttersprache liege das nicht. „Ich denke, es liegt daran, dass Französisch meist noch konservativer unterrichtet wird – dass diese Menschen also schon in der Schule viel schreiben mussten.“ Das kommt auch haptischen Lerntypen entgegen.

Die meisten Menschen seien eine Mischung aus verschiedenen Typen, sagt Hufeisen. Viele werden irgendwann merken, wie sie sich Vokabeln oder Grammatik am besten aneignen können. Wer sich unsicher ist, kann auch einen Lerntypentest im Internet machen. Das Wissen um die verschiedenen Lerntypen offenbart auch eine Schwäche der Sprachlern-Apps. Sie sind nur für einen Lerntyp praktisch: den audiovisuellen. „Den anderen Typen fehlt dabei entweder die Motorik oder der Austausch mit anderen“, sagt Hufeisen.

Ein typisches Problem von Menschen, die eine Fremdsprache lernen, ist das Sprachenmixen. Auch dem erfahrensten Sprecher passiert es immer mal wieder, dass er zwischendurch ein Wort in der falschen Sprache einstreut. Er antwortet dem französischen Bekannten also zum Beispiel „si“ statt „oui“, weil Italienisch oder Spanisch plötzlich dazwischengerutscht ist. Das ist ganz normal, sagen die Expertinnen. Es liegt an der Art, wie Fremdsprachen im Gehirn abgespeichert werden. Sie können sich auch mal überlagern.

Erklären lässt sich das zum Beispiel am Begriff Apfel. „Wenn man eine Sprache fließend spricht, tut man das automatisch und sucht beim Sprechen nicht bewusst nach Wörtern“, sagt Dabrowska. „Wenn man also auf Englisch Apfel sagen will, kommt einem das Wort apple in den Sinn – gleichzeitig aber fallen einem auch alle anderen Übersetzungen für Apfel ein, die man kennt. Die Sprache, die man in diesem Augenblick nicht spricht, muss man unterdrücken.“ Am ehesten wird einem das Wort in einer Sprache einfallen, die man gut kann – je besser man sie spricht, desto schwieriger ist es, sie zu unterdrücken.

Mixen funktioniert in beide Richtungen. Schon wenige Monate, nachdem man begonnen hat, eine neue Sprache zu lernen, mischt man erste Wörter in anderssprachige Konversationen. Das passiert dann sogar mit der Muttersprache. Das heißt aber nicht, dass es fürs Sprachenlernen ein Nachteil ist, andere Sprachen zu beherrschen. Es ist vielmehr ein strategischer Vorteil, sagt Hufeisen. Wer bereits andere Sprachen spreche, habe gelernt, wie er sich Wörter am besten merken könne. „Je mehr Sprachen ein Mensch gelernt hat, desto leichter fällt es ihm, weitere Fremdsprachen zu lernen.“

Eine Fremdsprache ist meist leichter zu erlernen, wenn sie mit der eigenen Muttersprache verwandt ist. Niederländisch ist für deutsche Muttersprachler einfacher, Norwegisch für Schweden und umgekehrt. Hufeisen sagt: Erwachsene können Sprachen, die auf vielen Regeln basieren, besser erwerben. Deutsch zum Beispiel ist demnach keine besonders schwere Sprache. „Deutsch hat ganz klare Regeln, die auswendig gelernt werden können. Die meisten werden es nicht perfekt lernen, aber doch auf einem guten Niveau.“ Englisch dagegen wirke erst einmal viel einfacher. „Auf Englisch erreicht man eher ein Niveau zur rudimentären Verständigung. Aber Englisch basiert viel mehr auf Intuition als Deutsch. Und das können Nichtmuttersprachler kaum erlernen. Darum ist es sehr kompliziert, gutes Englisch zu lernen. Im Endeffekt ist Englisch schwerer als Deutsch.“