Wetter : Bis zu 20 Grad zur Wochenmitte

Der Frühling kommt nach Deutschland. Nach Regen am Dienstag kann es dann bis zu 20 Grad warm werden.

Bei Temperaturen bis zu 20 Grad kommen Mitte März Frühlingsgefühle auf. Schon am Dienstag wird es sehr mild. „Bei Werten bis zu 17 Grad ist der Frühling deutlich zu spüren“, sagte Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Montag. Dabei fällt am Dienstag von Westen her erst noch anhaltender Regen. ...

