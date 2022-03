Musik : Billie Eilish und Paul McCartney bei Glastonbury-Festival

Das komplette Line-up steht noch nicht, doch der Veranstalter des Glastonbury Fesivals gibt erste Namen von Acts bekannt, die sich angesagt haben.

Nach mehrjähriger Corona-bedingter Pause kehrt das legendäre britische Rock- und Popfestival Glastonbury in diesem Jahr zurück. Auf der Bühne stehen dabei Stars wie Billie Eilish und Paul McCartney, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Auch der US-Rapper Kendrick Lamar und Diana Ross sollen bei dem Festival vom 22. bis 26. Juni in der südwesteng...

