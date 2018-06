"Nazis brauchen keinen Badespaß!" : Beim Baden im See: Unbekannter stiehlt Kleidung von AfD-Chef Gauland

Der Badespaß des AfD-Chefs fand ein jähes Ende, als sich ein Dieb mit Alexander Gaulands Kleidung aus dem Staub machte.

von Christopher Chirvi

05. Juni 2018, 18:43 Uhr

Potsdam | Dem AfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland ist beim Baden im Heiligen See in Potsdam die Kleidung gestohlen worden. Das berichtet die "Märkische Allgemeine". Demnach habe der unbekannte Dieb "Nazis brauchen keinen Badespaß!" gerufen, als er die Sachen vom Ufer entwendete.

Gauland habe daraufhin die Polizei gerufen, ein Zeuge hat ein Foto gemacht, als der 77 Jahre alte Politiker mit einer Beamtin das Ufer verließ - in Badehose.

Unter dem Ausruf "Nazis brauchen keinen Badespaß" wurden Alexander #Gauland am Wochenende die Klamotten geklaut, als er an einer illegalen Badestelle am #Potsdam'er Heiligen See baden war. @maz_online @PNN_de @alx_froehlich @janboehm pic.twitter.com/wgj6DVvfOo — Marc Brandenburg (@pusztapunk) 5. Juni 2018

"Aufgrund einer durch den bislang unbekannten Täter getätigten Äußerung, kann ein politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden", sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der Zeitung. "Aus diesem Grunde hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, die derzeit weiter andauern." Aufgrund der laufenden Ermittlungen würden keine weiteren Auskünfte erteilt.

Gauland kam der Diebstahl teuer zu stehen. "In der Hose war mein Hausschlüssel und daher musste die gesamte Schließanlage des Hauses ausgetauscht werden", berichtete er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Badeplatz am Heiligen See liegt ganz in der Nähe von Gaulands Wohnung.

Zeugin: "Es war ein großartiger Tag"

Die "Märkische Allgemeine" hat auch mit Zeugen gesprochen, die den Vorfall beobachtet haben: "Wir waren in der Nähe und haben die Polizeipräsenz gesehen. Kurz darauf lief Gauland in polizeilicher Begleitung in Badehose an uns vorbei. Es war ein großartiger Tag", so die Zeugin.

Auch im Internet sorgt der Vorfall bereits für Gesprächsstoff. Satiriker Jan Böhmermann erinnert das Bild an eine andere Geschichte, die einen Tag zuvor Schlagzeilen machte:

Jetzt geht Campino zu weit! https://t.co/aFE70SulIl — Jan Böhmermann (@janboehm) 5. Juni 2018