Ostern mit Kindern : Bastelei rund ums Ei

Ostern ist Familienzeit. Eltern können aber nicht erst beim Eiersuchen Zeit mit den Kindern verbringen. Mit den richtigen Ideen wird es schon vor den Feiertagen unterhaltsam.

von svz.de

25. März 2018, 05:00 Uhr

Tapetentiere

Tapetenreste lassen sich ganz einfach in Oster-Deko verwandeln, verrät Kerstin Weiser von der DIY Academy in Köln. Aus alter Tapete schneidet man Eier, Hasen oder Küken aus, mit den Motiven lassen sich dann Kühlschrank, Türen und Wände bekleben oder Anhänger für den Strauch gestalten. „Tapete als robuster Bastelstoff eignet sich super, um gemeinsam mit Kinder zu basteln.“

Holzkugel-Hase

Für diese Idee braucht man zwei unterschiedlich große Holzkugeln, Draht und Wolle oder Filz. Aus je einem langen Draht-Stück werden zwei schlaufenförmige Ohren geformt, die Enden werden unten zusammengedreht. Die Schlaufen werden mit Wolle umflochten, dann die Drahtenden durch beide Kugeln gesteckt. Die kleinere Kugel sitzt als Kopf oben. Zum Schluss ein Hasengesicht aufmalen.

Eier färben

Dieser Klassiker darf an Ostern nicht fehlen. Eltern können die gekochten Eier mit Eierfarbe aus dem Supermarkt einfärben – oder zu natürlichen Färbern wie Rote Beete greifen. Danach sind die Kinder an der Reihe: Ob mit einem Streifen buntem Deko-Klebeband (Masking-Tape) verziert, mit Filzstiften oder Farbe bemalt – hier kann man verschiedene Varianten ausprobieren oder alles kombinieren.

Marzipan-Hase

Aus Marzipan lassen sich einfach süße Osterhasen zubereiten: Aus der Rohmasse werden drei Kugeln geformt, eine größere Kugel bildet den Körper des Hasen, eine mittlere setzt man als Kopf oben drauf, und eine kleine Kugel wird als Schwanz angedrückt. Längliche Marzipan-Ohren werden an den Kopf angedrückt. Mit Zuckerschrift Augen und Näschen aufmalen.

Eierschalen-Deko

Aus Karton werden Eier-Formen ausgeschnitten und mit Bastelkleber bestrichen. Darauf werden zerbröselte Eierschalen gestreut, bis die Pappe bedeckt ist. Mit Garn, der an der Pappe befestigt wird, können die Aufhänger an einen Osterstrauch oder an Fenster gehängt werden.

Osterlandschaft

Um sich die Natur ins Wohnzimmer zu holen, sucht man sich ein Altglas. Ausgewaschen und von Etiketten befreit, ist darin Platz für eine Osterlandschaft. Bei trockenem Wetter kann man draußen auf die Suche nach Moos, kleinen Ästen oder Kieselsteinen gehen. Die Funde kommen dann in das Glas und man setzt einen Schokohasen oder einige Eier hinein.