Musik : Barenboim leitet Benefiz-Konzert für Ukraine

Das Ensetzen über den russischen Einmarsch in die Ukraine ist immens, gerade auch in der Kulturszene. Jetzt setzt Daniel Barenboim mit seiner Staatskapelle ein Zeichen.

Zur Unterstützung der humanitären Hilfe für die Menschen in der Ukraine organisiert die Berliner Staatsoper Unter den Linden ein „Konzert für Frieden“ mit der Staatskapelle Berlin und dem Staatsopernchor unter Leitung von Daniel Barenboim. Die Einnahmen des Konzerts an diesem Sonntag (6. März) gehen an den Ukraine Humanitarian Fund (UHF) der Vereinten...

