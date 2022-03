Usedom : Bademoden-Sammler gründet Verein Deutsche Badekultur

Jürgen Kraft von der Insel Usedom sammelt seit Jahren historische Badehosen und Badeanzüge - nun ist er seinem Ziel einer Ausstellung zur Geschichte der Badekultur ein Stück näher gekommen. Am Donnerstag sei der Verein Deutsche Badekultur gegründet worden, sagte Kraft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bislang habe er 23 Mitglieder. Mit dem Verein will er unter anderem Unterstützer vernetzen und Spenden sammeln. Der 59-Jährige besitzt nach eigenen Angaben 500 historische Bademode-Exemplare.

Mit einem Hersteller traditioneller Strandkörbe in Heringsdorf auf der Ostsee-Insel Usedom baut Kraft eine kleine Ausstellung auf. Der erste Raum in einer ehemaligen Schneiderei der Firma sei fertig. Hier werden 10 bis 15 seiner Stücke gezeigt. Wenn alles gut laufe, könne die Schau im Sommer eröffnen. Der genaue Zeitpunkt sei noch unklar. „Mein Traum i...

