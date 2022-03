Unfälle : Auto stürzt in Rhein - drei Menschen vermisst

Ein PKW mit fünf Insassen stürzte gesten Abend bei Wesel in den Rhein. Zwei Personen konnten gerettet werden, drei werden noch vermisst.

Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein am Weseler Hafen werden drei junge Menschen vermisst. Rettungskräfte starten am Dienstagvormittag einen neuen Bergungsversuch. „Bei der starken Strömung wissen wir aber nicht, wohin das Auto abgetrieben wurde“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „Die Bergung wird schwierig.“ Der Wagen war mit offenbar fünf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.